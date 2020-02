Bekijk hier de eerste beelden van wolvin Noëlla in het daglicht

- De Marokkaanse moslimgemeenschap krijgt geen vergunning voor de bouw van een nieuwe moskee in Hasselt. De bestendige deputatie sluit de deur definitief voor het project dat in de plaats zou moeten komen van de oude en versleten moskee aan de Koningin Astridlaan. Burgemeester Steven Vandeput vindt dat elke godsdienst recht heeft op beleving. Het stadsbestuur wil opnieuw in overleg met de moslims. - Hasselt maakt zich op voor nog meer verkeershinder. Maandag starten de wegenwerken die het nieuwe stadsdeel Quartier Blue aan de Kanaalkom moeten ontsluiten.- Na Ciara komt dit weekend mogelijk de storm Dennis. Er worden opnieuw zware rukwinden verwacht die veel schade kunnen aanrichten.- Een zware brand legt tientallen auto's in de as in Kiewit. - En heeft Koersel Kapelleke nog een toekomst? Nadat zowel het provinciebestuur als de stad Beringen investeringen hebben geschrapt, vragen buurtbewoners en bezoekers zich af wat er met de voormalige puliekstrekker gaat gebeuren.