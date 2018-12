Bekijk hier de trailer van TRIO: de nieuwste film van en met Matteo Simoni

Er is een nieuwe film op komst van Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke. Veel was er nog niet bekend over het unieke project, maar nu is de trailer van ‘TRIO’ klaar. De film komt volgend jaar met Valentijn in de zalen.



In 2016 toerden Matteo, Ruth en Bruno door het land met het theaterstuk ‘Hechten’ van Stefaan van Brabandt. Deze tournee bracht hen als makers en vrienden alleen maar dichter bij elkaar. Zo ontstond het idee om samen een filmscenario van het toneelstuk te brouwen. Die film is nu klaar. De drie besloten om samen een productiehuis op te richten: Brutteo, een samentrekking van hun voornamen. Hun eerste film ‘Trio’ werd zowel door hen geregisseerd, geproduceerd als geacteerd.



‘Trio’ volgt het verhaal van Wim, boekhouder, neuroot en eenzaat die al een tijdje met een depressie worstelt. Zijn halfbroer en tegenpool Gert probeert hem op te beuren met een niet zo alledaags cadeau. Lise, een grofgebekte escorte, maakt in Wim lang verloren gevoelens los. De depressie lijkt ver weg. Ze praten, lachen, dansen... maar ze zijn niet alleen. Gert is eveneens betoverd door de eigenwijze, intrigerende Lise. De paringsdans begint. Een onwaarschijnlijk trio ontstaat.

Bekijk de trailer: