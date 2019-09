Tijdens een oefening in het Franse Morbihan, is een Belgische F-16 neergestort. De piloten maakten gebruik van hun schietstoel. Eén van hen is ongedeerd. Hoe het met de andere piloot gesteld is, is nog niet duidelijk. Hij zou met zijn parachute in een hoogspanningslijn zijn terecht gekomen.

Meer info volgt.