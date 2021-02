Beringen bant zwerfvuil: 15.000 euro aan GAS-boetes op jaar tijd

Gisteren heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst het rijbewijs van 2 bestuurders onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Beide bestuurders reden al bumperklevend achter het anonieme voertuig van de politie. Eén van hen bleek bovendien onder invloed van drugs te rijden. De andere reed aan overdreven snelheden. De eerste bestuurder reed omstreeks 16.00u op de Bammestraat te Rijkhoven (Bilzen) al bumperklevend achter het anoniem dienstvoertuig van de politie. Tijdens de rit negeerde de bestuurder ook éénmaal voorrang van rechts en reed hij zonder handen terwijl hij druk bezig was met zijn smartphone.Drie soorten drugsDe onvoorzichtige bestuurder werd aan de kant gehaald om mogelijke ongelukken te vermijden. De man had geen alcohol gedronken en bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van maar liefst 3 soorten drugs: amfetamines + methamfetamines + cocaïne. De 33-jarige bestuurder uit Bilzen mocht zijn rijbewijs onmiddellijk voor de duur van 15 dagen inleveren.Voor de andere verkeersinbreuken (bumperkleven, onverantwoord rijgedrag) werd een 2e proces-verbaal opgesteld. SnelheidsduivelOmstreeks 20.00u kleefde een tweede bestuurder aan het anoniem dienstvoertuig van de politie, ditmaal op de Alden Biesensingel te Bilzen. Nadat het politievoertuig ingehaald werd, bleef de bestuurder op de linkerrijstrook rijden in de richting van de oprit van de E313. Op een bepaald moment haalde de bestuurder een snelheid van maar liefst 153 km/uur. De maximumsnelheid hier bedraagt 90 km/u.Wagen getakeldEénmaal geïntercepteerd, verklaarde de bestuurder gehaast te zijn. Hij had geen alcohol gedronken, en geen drugs gebruikt. In opdracht van het Parket Limburg werd het rijbewijs van de 40-jarige bestuurder onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Omdat de bestuurder echter geen rijbewijs kon voorleggen, werd zijn voertuig getakeld. Wanneer hij zijn rijbewijs bij de politie komt aanbieden, wordt de wagen terug in zijn bezit gesteld.