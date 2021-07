Beringenaars krijgen brief over PFOS-vervuiling

Een tachtigtal inwoners van Beringen kregen van de stad een brief met de raad om voorlopig geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. In hun buurt zou er mogelijk sprake zijn van een PFOS-vervuiling.

Het gaat om vijf locaties waar in het verleden grote industriële branden zijn geweest, en waar mogelijk gebruik werd gemaakt van PFAS-houdend brandblusschuim. Concreet gaat het om twee locaties op de Lochtemanweg, één in de Nijverheidsstraat, één in de Tervantstraat, en één op de Industrieweg. Er is ook nog een brand van een hooizolder op de Korspelsesteenweg die mogelijk verdacht is. Deze locaties worden momenteel door OVAM onderzocht. Mogelijk vallen nog enkele locaties weg in kader van een bodemonderzoek. Ook de oefenplaats van de brandweer Beringen aan het Nijverheidspark zal onderzocht worden.

Europese Raad Leefmilieu

België gaat de Europese aanpak van PFAS agenderen op de Europese Raad Leefmilieu. Dat werd beslist tijdens de Interministeriële Conferentie rond het PFAS-dossier vanmorgen. “Samen met Nederland, stukken van Duitsland en Scandinavië is Vlaanderen een van de weinige lidstaten die aan een beleidskader rond PFAS werkt”, vertelt Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). “Vlaanderen is op dat vlak een voorloper en dat willen we zo houden, maar Europa mag niet achterblijven. Ik ben dan ook dankbaar voor de steun van mijn collega-ministers om tijdens de Europese Raad Leefmilieu op tafel te kloppen en Europa tot verstandige acties te brengen.”