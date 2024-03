Beringse lagere school O.B.A.M.A. werkt met drie universiteiten samen rond begeleiding hoogbegaafde kinderen

door Tine Oyen

De Beringse lagere school O.B.A.M.A kan rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid om onder begeleiding van drie universiteiten in te zetten op de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. De school uit Beringen moet op haar beurt de expertise doorgeven aan andere scholen in onze provincie. Ongeveer 10 procent van de leerlingen is hoogbegaafd alhoewel ze in Beringen liever spreken over cognitief sterke leerlingen. Bij O.B.A.M.A behoort 40 procent van de leerlingen bij deze groep. Wij gingen een kijkje nemen in de school in het kader van de week van de hoogbegaafdheid.