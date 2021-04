De vaccinatiecentra schakelen een versnelling hoger. Vanaf vandaag wordt er quasi non-stop gevaccineerd in Limburg. Op de meeste plaatsen van 's morgens tot 's avonds. In het vaccinatiecentrum van Genk zelfs drie dagen lang, ook zaterdag. Er is een belangrijke lading Pfizer-vaccins binnengekomen. Vanmorgen was er al meteen een grote computerpanne in heel Vlaanderen. Die zorgde even voor langere wachtrijen. De onzekerheid rond het Astra Zeneca vaccin speelt in de hoofden van de mensen. Maar de meesten zijn realistisch. Liever een vaccin, dan geen vaccin.