Bestuurder blaast positief na aanrijding met vluchtmisdrijf in Beringen

Een 22-jarige man uit Lanaken moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen. De bestuurder werd afgelopen nacht onderschept in Bilzen, met twee passagiers en drugs in zijn auto. De bestuurder uit Lanaken werd rond middernacht tegengehouden door een ploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst op de Hoefaertweg in Bilzen. Het voertuig werd gecontroleerd nadat de bestuurder op de Rode Kruislaan in Bilzen 110 km/uur had gereden, terwijl op deze weg slechts 70 km/uur is toegelaten. De 22-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken en ook een speekseltest tekende negatief. De verplichte boorddocumenten bleken allemaal in orde te zijn. De Lanakenaar bleek echter te beschikken over een voorlopig rijbewijs. Omdat hij twee personen vervoerde die geen geldig rijbewijs konden voorleggen, was de bestuurder in overtreding. Op de achterruit was ook geen letter L bevestigd. Voor de verkeersinbreuken kreeg de bestuurder een proces-verbaal en hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank. In het voertuig werd ook een flacon met GHB gevonden. De drugs werden in beslag genomen en de drie inzittenden kregen hiervoor een proces-verbaal. Ze zullen op een later tijdstip verhoord worden. Openbare dronkenschap Rond 02.30 uur kon de politie ook een wagen onderscheppen op de Stationsstraat in Hoeselt. Het voertuig had de aandacht getrokken van de politie toen de bestuurder op de Bilzersteenweg in Hoeselt zwalpend voorbij een politieploeg reed, die op dat moment een ander voertuig aan het controleren was ter hoogte van het Q8-tankstation. Zowel de 22-jarige bestuurder uit Hasselt als zijn 26-jarige passagier uit Hoeselt bleken openbaar dronken te zijn. Daarenboven weigerde de bestuurder een opgelegde alcoholtest. Hij weigerde ook een ademanalyse en een bloedproef. Ook een speekseltest voor drugs werd vlakaf geweigerd. Een speekselanalyse voor drugs en ook de bloedproef werden, in aanwezigheid van een gevorderde dokter, geweigerd. In opdracht van het Parket Limburg werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Beide personen werden ter ontnuchtering opgesloten in een cel van het politiecommissariaat in Bilzen. De bestuurder zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol. Hij krijgt ook twee processen-verbaal voor het weigeren van de testen en voor openbare dronkenschap. De passagier krijgt een afzonderlijk proces-verbaal voor openbare dronkenschap.