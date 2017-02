Bestuurder uit Bilzen speelt rijbewijs kwijt na positieve speekseltest

Politie MidLim heeft woensdagnamiddag het lichaam van de vermiste Genkenaar Luc Peeters (47) gevonden. Dat bevestigt de politie aan onze redactie. De auto van de man werd tijdens een routinecontrole in het Albertkanaal in Genk ontdekt. Hoe de wagen van de man in het water is beland, is niet duidelijk.