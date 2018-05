Beweging.net zet vrijwilliger centraal op Rerum Novarum

Foto’s die te expliciet of te choquerend zijn voor Instagram dat ze door het bedrijf zelf zijn verwijderd, die kan u vanaf nu gaan bekijken aan de Universiteit van Hasselt. Daar loopt nog tot en met 1 juni de expo “Pics or it didn't happen”. Een collectie van 40 foto’s gemaakt door twee activisten met de bedoeling om de nieuwe censuur in onze multimediamaatschappij aan te kaarten. Bij de UHasselt zorgt deze expo alvast voor controverse.