Bewoners Truiens rusthuis kunnen videobellen via tv-scherm op kamer

Sinds vandaag kunnen de bewoners van woonzorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden videobellen via het tv-scherm op hun kamer. Een heel gebruiksvriendelijk systeem waarbij bewoner en familie contact kunnen leggen. “Dit is in coronatijden echt een ware troef om het isolement en de eenzaamheid te doorbreken. Bovendien kan het bezoek zo coronaproof verlopen”, zegt Pascal Monette, voorzitter van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Het woonzorgcentrum plaatste een camera op het televisiescherm van alle bewoners. Deze camera staat in verbinding met het videobelsysteem. “De bewoner draagt een armband en zal via het televisiescherm of via een lichtsignaal op de armband melding krijgen van een inkomende oproep. Door een simpele druk op de knop zal de bewoner deze oproep kunnen beantwoorden en verschijnt de beller op het televisiescherm”, vertelt Monette. “Familie en vrienden moeten een app downloaden op hun smartphone of laptop. Vanuit de app kunnen ze dan bellen naar bijvoorbeeld hun moeder of vader in het woonzorgcentrum.”