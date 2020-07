Bezoeker Hasseltse markt mist verplichte mondmaskerdracht niet

En na Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is er ook corona-alarm geslagen in Beringen. Volgens de laatste, officiële cijfers van Sciensano is er sprake van 12 nieuwe besmettingen, de voorbije zeven dagen. Dat komt neer op 26 besmettingen per 100.000 inwoners. Omdat de kritische drempel van 20 is overschreden en omdat de stijging zich 4 dagen in één week voordoet, heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid donderdag het stadsbestuur van Beringen gecontacteerd. Er zou een cluster in de Turkse gemeenschap onderzocht worden. Burgemeester Vints heeft onmiddellijk de hulp ingeroepen van waarnemend gouverneur Carlier. En die overweegt om niet langer te wachten en - naar het voorbeeld van Antwerpen - te starten met lokale contactopsporing.