Bij het cultureel centrum in Lommel kan je een telefonisch gedicht bestellen

Bij het Lommelse cultureel centrum De Adelberg kan je binnenkort een gedicht bestellen om cadeau te doen. Voor jezelf, of voor iemand anders. De laatste week van januari staat in het teken van Gedichtendag en de Lommelse Poëzieweek. In deze coronatijden wil CC De Adelberg de ganse maand januari omtoveren tot Gedichtenmaand. Het cultuurcentrum wil mensen de kans geven om in deze koude, donkere dagen te genieten van een mooi en warm stukje poëzie; als nieuwjaarswens, of gewoon zomaar.

Het thema van de Poëzieweek dit jaar is erg toepasselijk: SAMEN. "We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie," staat er in het persbericht van CC De Adelberg.

Heb je nood aan of zin in een stukje poëzie voor jezelf, of wil je een mooi gedicht aan iemand anders schenken? Dan kan je dit heel eenvoudig bestellen per telefoon of per e-mail en dit tot en met vrijdag 29 januari ‘21. Eén van de medewerkers van CC De Adelberg brengt het gedicht via de telefoon.

Reserveer een gedicht:



CCDA Gedichtenlijn: T +32 (0)11 399 699

E info@ccdeadelberg.be



Geef bij het reserveren van een gedicht aan voor wie dit bestemd is, samen met het telefoonnummer waarop we mogen bellen. Een voorkeurmoment mag je ook steeds opgeven, en een specifiek gedicht ofwel een keuze van het cultuurcentrum.