Bilzen en Hoeselt keuren nieuwe straatnamen definitief goed

De laatste jaren kiezen ook alsmaar meer volwassenen om toe te treden tot de katholieke kerk. Dit jaar zijn er dat in het bisdom Hasselt 9. Alsmaar meer volwassenen kiezen ervoor om op latere leeftijd gedoopt te worden én dat is een positieve trend. In ons land laten dit jaar 362 volwassenen zich dopen. Dat is bijna een verdubbelling ten opzicht van 10 jaar geleden. In 2014 lieten 186 volwassenen zich in ons land door het doopsel in de katholieke Kerk opnemen. In het bisdom Hasselt laten 9 volwassenen zich dopen. Ook hier zien we een stijging ten opzicht van voorgaande jaren. Toen lag het aantal tussen de 5 en 7 dopen per jaar.