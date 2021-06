Bilzen plaatst toch EK-scherm op Markt

De Rode Duivels hebben zich gekwalificeerd voor de kwartfinales en de coronacijfers blijven de goede kant opgaan. Daarom heeft de stad Bilzen beslist om alsnog een groot scherm te plaatsen. “Vanaf vrijdag 2 juli zullen we de wedstrijden van de Belgen uitzenden op de Markt. De Red Challenge, de versierde horecazaken, de oproep van Thibaut Courtois, … Het EK leeft in Bilzen en dat kunnen we nu eindelijk samen vieren”, klinkt het bij schepen van Evenementen Peter Thijs (Trots op Bilzen).

Supporters kunnen vanaf 19 uur terecht op de Markt. “We zorgen voor één groot terras volgens de coronamaatregelen. Tafels voorbehouden of reserveren is niet mogelijk, op tijd komen is de boodschap. Op die manier kunnen we veilig plaats bieden aan minstens 1.000 personen”, aldus schepen Thijs. “Net zoals andere jaren zorgen de Grasvreters opnieuw voor de omkadering, ambiance en interessante sportgasten inbegrepen.”



Nog tot het einde van het EK maken Bilzenaren die hun woning, café of vereniging versieren kans op een gesigneerd item van Courtois. Hoe gekker, hoe beter. Alle foto’s kunnen tot en met 11 juli doorgestuurd worden naar marcom@bilzen.be.

Bilzen Feest

Mochten de Rode Duivels doorstoten tot in de finale van het EK, dan staat de Bilzenaren een groot feest te wachten. Want tijdens het weekend van de Vlaamse feestdag wordt het Jazz Bilzenplein ook ingepalmd door ‘Bilzen Feest’, een driedaags evenement met optredens van de Soulbrothers, De Lage Landen Band met Laura Lynn en Udo als special guests en Soulsister als afsluiter. “Het zou fantastisch zijn als we dat weekend kunnen afsluiten met een overwinning van de Rode Duivels. We kijken er alvast naar uit om er een geweldig feest van te maken”, besluit schepen Thijs.