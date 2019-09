Stadhuis Bilzen in de bloemetjes gezet voor internationaal festival

"Limburg, maar dan met beter weer." Zo omschrijft Mark Coenen de Italiaanse streek Le Marche waar hij tien jaar geleden een huis kocht, en waar hij nu een boek over heeft geschreven. "Italië voor idioten" is het eerste boek van het opleidingshoofd journalistiek van hogeschool PXL. Het verhaal gaat over Coenen zelf, en de mensen die hij ontmoet in Italië, of hoe een huis kopen je leven een nieuwe wending geeft. Vanmiddag was hij te gast in ons TVL Nieuws.