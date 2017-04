Bilzerse bestuurder is voor 2de keer in 3 maanden tijd rijbewijs kwijt

De 47-jarige Nederlander Edward Brands is schuldig aan de moord op de Hasseltse dakloze Mostapha Atillah. De openbare aanklager vraagt de levenslange opsluiting voor Brands. In 2014 sloeg de Nederlander Atillah het hoofd in met een zadelpen. Een medebewoner van het kraakpand in Runkst verwittigde de hulpdiensten. Na zijn arrestatie vroeg de dader aan de politie of hij geen premie kon krijgen, omdat hij uitschot van de maatschappij had gedood. Het openbare ministerie zag geen enkele verzachtende omstandigheid en vroeg dus levenslang. Later vandaag volgt er een uitspraak over de strafmaat.