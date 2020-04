Bloemist Zonhoven: "Coronacrisis is financieel drama"

Directeur Tinne Lommelen van VDAB Limburg geeft in ons TVL-middagnieuws een woordje uitleg over de impact van het coronavirus op de Limburgse arbeidsmarkt. We zijn nu twee weken in lockdown en de gevolgen laten zich voelen. Het aantal vacatures loopt drastisch terug en de werkloosheid neemt toe. De Vlaamse regering en de VDAB hebben daarom zogenaamde COVID-19-vacatures in het leven geroepen. Ondermeer in de landbouw en de fruitpluk zijn handen te kort. Maar ook kritieke sectoren, zoals de voeding, de zorg en de logistiek schreeuwen om werkkrachten.