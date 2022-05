Blokkende studenten kunnen terecht in de Voerense hostel De Veurs

Digitalisatie in de bouwsector wordt steeds belangrijker, zelfs op de werf. Technologieën zoals robots, exoskeletten of artificiële intelligentie kunnen bouwen veiliger, duurzamer en ook goedkoper maken. De UHasselt en hogeschool PXL organiseerden daarom vandaag een demonstratiedag voor hun studenten en leerkrachten. Na 9 weken theorie over wat er al allemaal bestaat aan innnovaties, kregen de studenten vandaag de kans om er zelf mee te experimenteren. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat studenten op zo'n manier kennis kunnen maken met de bouwoplossingen van de toekomst.