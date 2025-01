Boete en verbod op houden van dieren gevraagd na mishandeling Peerse pony

Een vrouw uit Tongeren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden omdat ze haar voormalige buurman Jan Peeters uit Bilzen valselijk beschuldigde van slagen en verwondingen. Peeters zat uiteindelijk 21 dagen onschuldig in de cel. Op 31 juli 2020 wordt Peeters aan zijn woning gearresteerd. Zijn toenmalige buurvrouw beschuldigt hem ervan haar in het oog te hebben gestoken met een borstelsteel. De Bilzenaar schreeuwt zijn onschuld uit, ook wanneer hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Maar die laat hem aanhouden. Uiteindelijk zit Peeters 21 dagen lang in de gevangenis van Hasselt, tot zijn buurvrouw haar mond voorbijpraat in de lokale krantenwinkel. De uitbater verwittigt uiteindelijk de politie. De Tongerse rechter veroordeelt de buurvrouw, die intussen in Tongeren woont, tot zes maanden cel en een geldboete van 1.600 euro voor lasterlijke aangifte. Peeters zelf krijgt een schadevergoeding van een kleine 12.000 euro, omdat hij kampt met posttraumatische stress. Door het incident verloor de Bilzenaar zijn job, en moest hij zijn huisdieren afstaan. Hij kreeg een contactverbod en kon maandenlang niet naar zijn eigen appartement gaan. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 09/12/2024: