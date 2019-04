Bondsparket vordert zeven speeldagen schorsing voor Malinovskyi

In TVL Sportcafé keren we vanavond met Cephas Chimedza terug naar het jaar 2009. Tien jaar geleden loodste hij STVV mee naar eerste klasse. Het jaar erop werd er een vervolg gebreeën in eerste klasse. De Zimbabwaan kwalificeerde zich samen met de Kanaries voor play-off 1. Ook vandaag volgt hij STVV nog. Het blijft de club van z'n hart en met Marc Brys werkte hij nog samen bij Beerschot.