Bonfire Lakes lanceert nieuw nummer ‘Before Sleeping (Ben Kenobi)’

Wat doe je als artiest wanneer de evenementensector op zijn gat ligt? Het Limburgse Dj-duo Joyhauser blijft niet bij de pakken zitten en brengt een eigen gebrouwen bier op de markt. De Bilzenaren zagen hun drukke festivalzomer in het water vallen door de coronacrisis. Zij besloten zich dan maar op hun andere passie te storten: bier brouwen. Joyhauser is het Dj-alias van Bilzenaren Stijn Vanspauwen en Joris Cielen. Vorig jaar kende het duo zijn grote doorbraak in het buitenland en dit jaar beloofde een mooi festivalseizoen te worden. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten, waardoor alles geannuleerd of verplaatst werd. Daardoor hadden de mannen van Joyhauser plots tijd voor een ander project. “We waren natuurlijk al even bezig met het brouwen van het bier, maar de coronacrisis heeft ons een opportuniteit geboden”, zegt Stijn Vanspauwen. “Nu kunnen we het bier eindelijk op de markt brengen.” Zelfkoerier in eigen gemeenten Stijn en Joris brouwden in samenwerking met brouwerij ‘de Toeteler’ in Hoeselt een Barrel Aged bier, dat ze gedurende twaalf maanden lieten rijpen op eiken vaten. Buiten het aanbod op hun webshop willen ze ook graag het bier zelf rondbrengen in hun gemeenten Bilzen en Hoeselt. Het duo is geboren en getogen in Bilzen. Joris verhuisde onlangs naar Hoeselt. Alles begon voor Joyhauser in het Bilzerse jeugdhuis de ‘Haajf’ en ‘het Casino’ op de Brugstraat. Het succes groeide stilaan verder uit in België. Niet veel later volgde de hele wereld, toen ze vorig jaar uitpakten met enkele hits. “We hebben de afgelopen twee jaar erg veel van de wereld gezien, maar we zullen nooit vergeten van waar we komen”, aldus Joris Cielen. “Wanneer we thuiskomen na een lange tour is het altijd genieten. We willen op deze manier graag onze fans van het eerste uur bedanken. Zij hebben ons mee groot gemaakt en je echte ‘fanbase’ moet je dan ook extra in de watten leggen.” Nieuw album en Tomorrowland De evenementensector beleeft momenteel moeilijke tijden, maar stilaan komt er ook terug perspectief voor de artiesten. “We krijgen eindelijk terug boekingen binnen na drie maanden thuiszitten”, vertelt Stijn Vanspauwen. “Zo hebben we weer enkele Europese steden op de planning staan, zoals Praag, Belgrado en Zürich. Er is zelfs al een aanvraag om terug naar Amerika af te zakken met New York en Miami als bestemming, maar of dat al haalbaar is weten we nog niet.” Verder hebben de Bilzenaren zich de afgelopen maanden beziggehouden in de studio met nieuwe producties en ligt er een album in het verschiet. Ook verzorgde Joyhauser vanuit de eigen achtertuin een digitale live-set voor het tienjarig bestaan van Extrema Outdoor en zullen zij eind juli optreden op de digitale editie van Tomorrowland.