door Yarne Puts

In Hasselt is een huis volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 11 uur in een achterbouw van een huis aan de Boerenkrijgsingel in Hasselt. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer was snel ter plaatse, maar de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.