Naar aanleiding van het EK voetbal start de stad Hasselt een sensibiliseringscampagne tegen gokken. “Deze periode maakt het verleidelijk om geld in te zetten op voetbalwedstrijden. Wij willen waarschuwen voor de gevaren van gokken”, aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA). Met een online infoavond over ‘gokken op sportwedstrijden’ wordt op woensdag 26 mei om 19u30 de campagne op gang geschoten. Ervaringsdeskundige Arne Nilis komt getuigen. “Onze campagne richt zich op iedereen, maar vooral jongeren en jongvolwassenen blijken gevoelig voor kansspelen. Zeker als ze zijn aangesloten bij een sportclub”, vertelt schepen Meynen. “Leden van een sportclub zetten vijf keer vaker in op sportwedstrijden en gokken zelfs tien keer vaker op een risicovolle manier. Logisch dat onze affiches dus ook aan de Hasseltse sportclubs werden uitgedeeld.” ‘Gokken is dokken’ De affiche toont een wanhopige supporter met daaronder de slagzin ‘Gokken is dokken’. Je rijk pronostikeren tijdens het EK voetbal? Je hebt meer kans om het winnende doelpunt te maken in de finale. Gebruik je gezond verstand en verlies je niet helemaal in sportweddenschappen. Dat is de boodschap die verspreid wordt. “Het is belangrijk dat gokken niet de bovenhand krijgt en je gedrag gaat bepalen. Ook club- en bestuursleden van sportverenigingen kunnen hierin een rol spelen. Voor iedereen die met vragen zit over gokken is onze infosessie zeker een aanrader. Maar ook nadien zullen we met onze affiches jongeren blijven wijzen op de gevaren van gokken. Want hoe onschuldig het ook kan lijken en in het begin misschien zelfs is, gokken kan serieuze gevolgen hebben. Daar kan onze getuige Arne Nilis over meepraten,” besluit Meynen. Inschrijven voor de online infoavond kan nog via www.hasselt.be/gokkenopsport.