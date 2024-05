Brees architectenbureau klaagt over te lage lonen in de sector. "Jongeren verdienen minder dan 1.700 netto"

VDAB, het Agentschap Inburgering en Integratie, Travi en de OCMW's van regio Maasland organiseerden een infodag en jobmarkt voor Oekraïense nieuwkomers die willen werken in de regio. In totaal kwamen er 86 Oekraïners solliciteren bij 9 lokale bedrijven. De jobdag van 7 mei ging door in zaal Nieuwenborg in Dilsen-Stokkem. Er waren 9 bedrijven aanwezig uit de regio zoals Dienstenaanhuis, Ferm Huishoudhulp en 5 uitzendbedrijven. De bedrijven zijn op zoek naar werknemers in verschillende sectoren zoals bouw, industrie, logistiek, retail, transport, techniek en onderhoud. Aan het begin van de jobdag kregen de Oekraïense werkzoekenden uitleg over werken en solliciteren in België. Joris Philips, directeur VDAB Limburg: “Oekraïense vluchtelingen mogen dankzij hun speciaal statuut meteen werken, in tegenstelling tot andere nieuwkomers die daarvoor een attest van immatriculatie, oftewel een oranje kaart, nodig hebben. Tussen maart 2022 en midden april 2024 schreven 1.489 tijdelijk ontheemde Oekraïners zich in bij VDAB Limburg, waarvan 233 met een verblijfplaats in de regio Maasland (Dilsen-Stokkem, Lanaken, Kinrooi, Maaseik en Maasmechelen). Van die 233 heeft zo’n 50% gewerkt en ongeveer 25% daarvan is midden april 2024 nog steeds aan het werk. Limburg was in 2023 koploper qua tewerkstelling voor Oekraïense vluchtelingen. "Die koppositie willen we vasthouden door samen met partners initiatieven te organiseren voor deze doelgroep, want ze kunnen duidelijk een verschil maken in onze krappe arbeidsmarkt.” Inge Hauben, sectorconsulent Travi: “Met Travi, het vormingsfonds van de uitzendsector, ondersteunen we met plezier het initiatief van de OCMW’s, AgII en VDAB rond het organiseren van job- en belevingsdagen. We zorgen ook deze keer weer voor vacatures, interimkantoren en workshops rond werken en solliciteren in België voor alle werkzoekenden, inclusief Oekraïners als een van de grootste doelgroepen op dit moment. Met meer dan 100 inschrijvingen van werkzoekenden en 5 uitzendbureaus zijn we vastberaden om positieve resultaten te boeken samen met onze partners.” Ingrid Erlingen, schepen en voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW Dilsen-Stokkem: “Deze actie kadert in het Lokaal Activeringspact. Via dit pact wil de Vlaamse Regering lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen. Men beoogt zo een hogere uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen. Samen met de OCMW’s en lokale besturen van Maaseik, Maasmechelen, Kinrooi, Lanaken en Dilsen-Stokkem organiseren we vandaag deze jobbeurs om zo de Oekraïense nieuwkomers te helpen om een job te vinden die past bij hun interesses en talenten.