Bromfietser botst tegen politiewagen na ontvluchten coronacontrole

De inwoners van Runkst worden al een tijdje geteisterd door een dief die handtassen of portefeuilles uit auto's steelt. De politie Limburg Regio Hoofdstad kon deze week de verdachte van meerdere inbraken onderscheppen. Afgelopen maandag omstreeks 15.00 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding van een inbraak in een voertuig op het Anne Frankplein in Hasselt. Aan de hand van getuigenverklaringen en camerabeelden kon de verdachte in de omgeving onderschept worden. De politie Limburg Regio Hoofdstad voerde het verder onderzoek en kon de verdachte linken aan meerdere inbraken in voertuigen. De feiten vonden plaats in de omgeving van Runkst te Hasselt, met elke keer dezelfde werkwijze. Het raam aan de passagierskant werd telkens verbrijzeld en handtassen of portefeuilles werden ontvreemd. De verdachte, een 44-jarige man uit Hasselt, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden.