TV Limburg zoekt voor zijn nieuwsredactie in Hasselt een VIDEOJOURNALIST Waarom precies jij? Je kent de weg naar informatie, online en elders, want je bent een sociaal dier. Je weet wat leeft en beseft dat goede televisie over mensen gaat. Nieuwsgierigheid is je tweede natuur. Vanop kilometers afstand ruik je een primeur. Je bent als eerste ter plekke om de scoop in te blikken. Je schrijft foutloos, helder en efficiënt. Je bent altijd net ietsje sneller dan de anderen zonder dat taal of inhoud eronder lijdt. Je bent creatief en kritisch, flexibel en teamgericht. Je werkt snel en efficiënt, met de deadline als dagelijkse uitdaging. Wat de job inhoudt? Als videojournalist breng je op TVL verslag uit van het nieuws. Je filmt en monteert je eigen nieuwsitem tot een kwalitatief eindproduct. Daarnaast ben je multimediaal inzetbaar voor onze online nieuwssite. Je verslaat het nieuws terwijl het gebeurt. Je deadline is nu. Je put informatie uit diverse bronnen en houdt ze kritisch tegen het licht. Je kan het nieuws vertalen naar een uitstekend internetartikel. Je bent mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke output op de website TVL.be. Wat op je CV staat, is belangrijk, maar niet het enige waar we belang aan hechten. Essentiëler is dat je een echte nieuwsjager bent, die weet wat er reilt en zeilt in de regio. Wat je terug krijgt, is ... een job die nooit verveelt en in een stimulerende en inspirerende werkomgeving een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, o.a. een bedrijfswagen een heleboel fijne collega’s en tonnen arbeidsvreugde Hoe solliciteren? Stuur je cv en creatieve motivatiebrief vóór 15 april naar eddy.eerdekens@tvl.be en we nemen zo snel mogelijk met jou contact op.