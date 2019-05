Sebastien Dewaest vliegt na de wedstrijd zijn vrouw in de armen, terwijl de Genkse supporters zijn naam scanderen. Hij spreekt vol lof over zijn coach Philippe Clement, zonder wie Genk de titel niet had kunnen pakken. "Voor mij is hij de beste coach van België", aldus Dewaest. Ook is de verdediger dolgelukkig dat Racing Genk volgend jaar weer Champions League speelt. "Het is een jongensdroom die uitkomt."