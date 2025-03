Bryan Heynen voor het eerst bij de Rode Duivels, ook Vandevoordt, Vanaken, Trossard & Courtois erbij

Limburg is én blijft de tennisprovincie van Vlaanderen. Maar toch blijft het belangrijk om kinderen warm te maken voor de sport. Dat beseffen ze ook bij Tennis&PadelVlaanderen. Het ledenaantal in het tennis daalde met één procent. En dat heeft onder meer te maken met het padel dat nog steeds in de lift zit. Bij de jeugd steeg het ledenaantal dan weer lichtjes. Ook positief is dat het aantal leden dat competitie speelt, gestegen is met 5,9 procent. Vanochtend hield een sensibiliseringscampagne van Tennis&PadelVlaanderen halt in de Viejool in Hechtel-Eksel.