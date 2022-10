De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft twee personen opgepakt op verdenking van meerdere diefstallen in Limburgse Colruyt-filialen. De afgelopen weken gingen de verdachten in negen winkels aan de haal met tabak. Ze worden in snelrecht gedagvaard. In de periode tussen 23 september en 13 oktober werden er negen winkeldiefstallen gepleegd in verschillende filialen van Colruyt in Hasselt, Zonhoven en Bilzen. Telkens gingen de verdachten ervan door met tabak. In totaal gaat het om een waarde van meer dan 1.000 euro. Vorige week kon één verdachte, een man van 39 jaar uit Hasselt, op heterdaad betrapt worden in de Colruyt in Zonhoven. Zijn kompaan, een man van 25 jaar uit Leuven, werd deze week opgepakt door de politie Limburg Regio Hoofdstad. Beide mannen werden door de onderzoekers duidelijk herkend op de camerabeelden van de verschillende feiten. Beide verdachten worden door het parket Limburg gedagvaard in snelrecht.