Dinsdagnacht belandde een wagen in het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel-Barrier. In de auto zaten een vader en zijn twee kinderen. Ze kwamen alle drie om het leven. Rond iets na middernacht kwam bij de brandweer Noord-Limburg een oproep binnen dat er een auto in het kanaal lag. De hulpdiensten rukten uit. In de wagen zaten een vader van 37 en zijn twee kinderen. Voor hen kwam alle hulp te laat. Het zou gaan om een Nederlands gezin dat in Lommel-Kolonie woont. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets geweten. Volgens de eerste info zou het gaan om een familiedrama. Later meer in ons nieuws om 12u30. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.