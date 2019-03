Burgemeester Bree: "Koop geen tickets voor GOAT Festival"

Na veiligheidsoverleg heeft burgemeester Veerle Heeren toch beslist om de Internationale Verloren Maandagstoet deze namiddag te laten plaatsvinden. Tot deze middag werden de weermodellen in Sint-Truiden nauwlettend in het oog gehouden. Nu het vrijwel zeker is dat het in de namiddag rustiger wordt en er mogelijk zelfs opklaringen zullen zijn, heeft burgemeester Veerle Heeren de knoop definitief doorgehakt. De traditionele Truiense stoet ‘Verloure Moondag’ gaat door. Wel zullen de weersomstandigheden constant worden opgevolgd door de organisatie en de veiligheidsdiensten. De carnavalstoet zal om 13u11 vertrekken in Schurhoven en trekt van daaruit dwars door het centrum van Sint-Truiden.