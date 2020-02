Spontane staking in stelplaats van De Lijn in Beverlo is afgelopen

Het busverkeer in Limburg zal nog de hele dag verstoord blijven. In Beverlo zijn 22 bussen vanochtend niet uitgereden. De buschauffeurs hebben het werk neergelegd na een geval van agressie. Maandag werd een chauffeur van vervoersmaatschappij de Lijn met een glasscherf bedreigd. Zijn collega's zijn nu solidair, waardoor er op heel wat plaatsen in Limburg hinder is. De chauffeurs die vanmorgen het werk hebben neergelegd, gaan vandaag niet meer aan de slag. Er blijft dus hinder voor de rest van de dag op de lijnen: 7 - 15b – 17a - 19 – 19b - 21a - 22 – 23 – 32 - 35c - 51 – 52 –58 – 84 - 90 – 91 – 92 – 170 – 299 – 306. Ondertussen hebben ook in Kinrooi een aantal chauffeurs het werk neergelegd, waardoor er mogelijk ook hinder is op de lijnen 11 – 16 – 302. Het busverkeer in Limburg zou vanaf morgenochtend wel weer normaal verlopen.