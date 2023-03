Buschauffeurs staken nadat collega in elkaar werd geslagen in Genk

Deze ochtend is in alle Limburgse stelplaatsen van de vervoersmaatschappij De Lijn een spontane actie uitgebroken. Bestuurders hebben er het werk neergelegd na een geval van zware agressie in Genk. Een chauffeur heeft er gisterenavond rake klappen gekregen van twee passagiers nadat hij een opmerking had gemaakt over vapen op de bus. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

De hinder bij het busvervoer zal naar alle waarschijnlijkheid de hele dag duren.