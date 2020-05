Buurman lost nieuwe single: De lente wist van niets

Buurman, de band rond Alkenaar Geert Verdickt, pakt in coronatijden uit met een nieuwe single: ‘De lente wist van niets’. De inspiratie voor het nummer was een Italiaans gedicht.

“Midden maart kreeg ik op een dag van vier verschillende mensen eenzelfde gedicht toegestuurd. Het deed de ronde op het internet en was geschreven door een dame uit Italië, Irene Vella”, zegt frontman Geert Verdickt. "Ze schreef het toen de coronacrisis loeihard toesloeg in haar land. Het raakte me, en het leek alsof ik er wat mee moest, met die tekst.”

Buurman contacteerde de Italiaanse Irene en kreeg haar toestemming om het gedicht te verwerken in een nummer. Nu zijn we een paar weken verder en lost Buurman zijn nieuwe single: 'De lente wist van niets'. "Geschreven, opgenomen en gemixt, elk vanuit ons kot. Het is een wens. Een perspectief. Dat we delen met Irene”, besluit Verdickt.