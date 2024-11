Buurt in Maaseik afgesloten voor bijkomend onderzoek naar Kinrooise moord

Speurders van de gerechtelijke politie kamden deze namiddag een buurt uit in Maaseik. De onderzoeksdaden kaderen in het dossier rond de moord op een Kinrooise moeder enkele maanden geleden. De buurt rond de Wolfvijverweg werd hermetisch afgesloten. Waar de speurders naar op zoek waren, wilde het parket niet meedelen. De vrouw werd om het leven gebracht in haar eigen huis in de wijk Zielderveld in Kinrooi. Het was de dertienjarige dochter die haar moeder had gevonden toen ze thuiskwam. De ex van de vrouw werd opgepakt en zit in de gevangenis.