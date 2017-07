Buurtbewoners boos om straat die dag voor bouwverlof wordt opgebroken in Maasmechelen

Minister van Mobiliteit Francois Bellot neemt de klachten over de abominabele stand van het station van Hasselt niet serieus. Dat zegt Kamerlid voor N-VA Wouter Raskin. De Bilzenaar vroeg de minister een lijst van alle klachten tegen en ongevallen in het station van Hasselt de laatste vijf jaar. Maar Bellot weigerde die lijst openbaar te maken. Raskin wil met die lijst druk zetten om de broodnodige renovatie te versnellen. Het is maar een kwestie van tijd of er gebeuren nieuwe ongevallen, klinkt het.