In Genk kan je vanaf vandaag een interactieve buurtwandeling maken door de straten van Zwartberg. Daar hebben jongeren van de wijk De Nieuwe Kempen samen met museum voor moderne kunsten LABIOMISTA een project op poten gezet om hun buurt op een positieve manier in de kijker te zetten. Het project kreeg de naam 'Hear Me, See Me'. Vandaag mochten de mensen die meegewerkt hebben aan het project als eerste de wandeltocht maken.