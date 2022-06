Voor Wouter Vrancken is het werk vanochtend nu écht begonnen. Racing Genk heeft vanochtend zijn eerste training afgewerkt onder de nieuwe hoofdtrainer. De kern is nog lang niet compleet en dus worden heel wat jongeren van de beloften doorgeschoven naar de a-kern. De eerste training is traditiegetrouw open voor het publiek en dus kwamen er toch een aantal nieuwsgierigen een eerste glimp opvangen van het nieuwe Racing Genk.