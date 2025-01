Buurvrouw krijgt 6 maanden cel voor valse aangifte waardoor Bilzenaar 21 dagen onschuldig in de cel zat

Dimitri De Condé krijgt een alcoholslot voor een jaar opgelegd. Op 10 december werd de technisch directeur van Racing Genk achter het stuur betrapt met 1,26 promille alcohol in het bloed. En het was niet de eerste keer dat hij tegen de lamp liep. De Condé moest vandaag voor de politierechter in Beringen verschijnen. In een periode van drie jaar werd de Heppenaar twee keer met meer dan 1,15 promille alcohol in het bloed betrapt. Daardoor kon hij wettelijk niet meer ontsnappen aan een alcoholslot, dat hij nu dus voor een jaar krijgt opgelegd. Daarbovenop komt nog een boete van 4.000 euro en een rijverbod van drie maanden. Voordat De Condé terug achter het stuur mag kruipen, moet hij slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en zijn medische en psychologische proeven.