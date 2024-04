Cartoonist Kim Duchateau creëert uniek ontwerp voor Ambiorix-schoenen

- De nederlaag van de Turkse president Erdogan bij de regionale verkiezingen laat een diepe indruk na bij Limburgers van Turkse afkomst. Bij de vorige presidentsverkiezingen kreeg Erdogan nergens in de wereld zoveel steun als in Limburg.- Verspringster Anke Sneyers hoopt dat ze na haar aanrijding tijdens de Ronde van Vlaanderen toch nog kan deelnemen aan de Paralympische Spelen. Ze getuigt thuis in Lummen over het ongeluk tijdens de wielerwedstrijd.- Milieuverenigingen dienen opnieuw beroep in tegen de komst van een tweede kabelskibaan bij Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem.- Hebben wekelijke markten nog een toekomst in Limburg en hoe hard heeft corona erin gehakt? We onderzoeken het in de nieuwe TVL-reeks 'Van Alle Markten Thuis'.- En met het boek 'Mijn Leven met tics' schrijft de 16-jarige Lander uit Bree een moedige getuigenis over hoe het is om iedere dag wakker te worden met het Syndroom van Gilles de La Tourette.