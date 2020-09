Casper Cox maakt solodebuut met 'In de zon'

Als wij niet naar de concertzaal mogen gaan, dan halen we de concertzaal tot bij ons. Dat is het principe van Op Straat. Het idee ontstond midden in de coronacrisis en is simpel: iedere inwoner van Hasselt kon een aanvraag indienen om een concert in z'n buurt te laten doorgaan. De jeugddienst en muziekcentrum Muziekodroom bundelden de aanvragen en organiseren iedere zaterdag en woensdag coronaproof concerten in een andere Hasseltse wijk. Het eerste concert op het Sint-Jansplein verliep vlot maar werd overschaduwd door het bericht dat de Muziekodroom een belangrijke subsidie niet krijgt waardoor de werking in gevaar komt.