Catalanen stemmen massaal voor onafhankelijkheid. Wat nu?

Limburg is goed op weg om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 niet te halen. De totale CO2-uitstoot in onze provincie is de laatste jaren maar met 0,2 procent gedaald. Tegen 2020 moeten we liefst 20 procent minder CO2 uitstoten. Limburgse gezinnen investeren meer dan ooit in hernieuwbare energie, maar we gebruiken nog te vaak de wagen om ons verplaatsen. De provincie houdt vanavond daarom een heuse klimaattop om na te gaan hoe we alsnog de doelstellingen kunnen halen.