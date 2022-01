Cauê Santos en Enrik Ostrc officieel voorgesteld bij Lommel SK

Elise Mertens (WTA-26) heeft zich afgelopen nacht in Melbourne niet voor de kwartfinales van het Australian Open kunnen plaatsen. Na een zenuwslopende wedstrijd van bijna drie uur verloor de Hamontse in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Het werd 4-6, 6-4 en 6-4. Voor het derde jaar op rij eindigt de Australian Open voor Mertens in de achtste finales. Enkel in 2018 deed ze het beter. Bij haar debuut in Melbourne schopte de Hamontse het nog tot de halve finales.Collins neemt het in de kwartfinales op tegen de Franse Alizé Cornet (WTA-61). Zij haalde het in de achtste finales tegen het Roemeense veertiende reekshoofd Simona Halep (WTA-15).