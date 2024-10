- CD&V eist twee van de vier gedeputeerden op in de provincieraad. Dat bevestigt toponderhandelaar Jo Brouns in een gesprek met TV Limburg. Na de verkiezingen blijft 90 procent van de Limburgse burgemeesters op post.- Jouahara Aboubouch krijgt 26 jaar cel als opdrachtgever van de moord op haar ex in Pelt. Klusjesman Roger Cleeren, die het slachtoffer doodschoot, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar.- De horecazaken van de Blauwe Boulevard in Hasselt voelen zich buitengesloten van de rest van de stad. Ze protesteren tegen de manier waarop het stadsbestuur evenementen organiseert.- In een felbevochten thriller pakt Limburg United zijn tweede Europese overwinning ooit in Hongarije. TV Limburg zendt de terugwedstrijd live uit op 5 november.- En koningin Mathilde opent morgen een prikkelarm jeugdhuis in Hasselt. Wij tonen u vandaag al wat de koningin morgen zal zien.