cd&v en Groen samen naar de kiezer in Hechtel-Eksel

door Birgit Van Asten

Jan Vangenechten trekt de open lijst Ieder1 bij de lokale verkiezingen in Hechtel-Eksel. Het initiatief van ieder1 komt van groen en cd&v. Het is een open lijst, waarbij iedereen die zich niet wil linken aan een nationale politieke partij, welkom is. Volgens Jan Vangenechten zal het politieke landschap grondig veranderen na de gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams Belang komt op en Open Vld is 20 procent van de kiezers in Hechtel-Eksel verloren. Maar daar moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. Burgemeester Dalemans en schepen Nele Lijnen stonden op 9 juni niet op een lijst.