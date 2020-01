CD&V en N-VA twisten over gouverneurssjerp

"De beste man of vrouw zal het moeten zijn". Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir gezegd in onze uitzending van Moons en de Ministers over de opvolging van gouverneur Herman Reynders. Volgens Demir is er bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen niets beslist over het gouverneurschap. Eerder was te horen dat de CD&V de gouverneur zou mogen leveren. Maar ook de N-VA heeft er blijkbaar zijn zinnen op gezet. De 3 Limburgse ministers in de Vlaamse regering zijn het eens dat het een consensusfiguur moet zijn.