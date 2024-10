Grote verrassing in Sint-Truiden. Het voorakkoord van Vooruit, Open VLD en N-VA heeft samen niet genoeg zetels om een meerderheid te vormen. Vooruit is de grootste en is dus aan zet. De socialisten zullen mogelijk de liberalen uit het akkoord inruilen voor cd&v. Vooruit-lijsttrekker Ludwig Vandenhove en cd&v-kopstuk Ingrid Kempeneers wilden niet reageren. In Beringen groeit cd&v en is het veruit de grootste partij. Burgemeester Thomas Vints is uiteraard tevreden.