Cd&v in Limburg kiest voor verjonging: dit zijn de kandidaten voor het Vlaams parlement

De gemeenteraden van Tongeren en Borgloon zullen op 17 oktober beslissen of de geplande fusie er ook effectief komt. De twee gemeenteraden zullen ’s avonds gelijktijdig plaatsvinden in de twee steden. Het is in beide steden nog afwachten wat het besluit van de gemeenteraad zal zijn. De fusie wordt namelijk niet unaniem gedragen door de inwoners. In september konden de Tongenaren tijdens een volksraadpleging hun stem uitbrengen over de fusie. Een grote meerderheid van de inwoners die naar het stemlokaal trokken, was toen tegen een fusie met Borgloon. Ook in Borgloon werd een actiegroep opgericht tegen de geplande fusie. Zij verspreidden affiches met de boodschap “Wij doen niet mee.” Herbekijk hier de reportages over de volksraadpleging in Tongeren en de actiegroep Borgloon Eerst: