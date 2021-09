CD&V komt opnieuw samen na corona: "Willen de grootste in Limburg blijven."

Bij een zwaar ongeval op de Rijksweg in Lanklaar bij Dilsen-Stokkem is gisterenavond een motorrijder om het leven. De vrouw die bij hem op de motor zat, werd in levensgevaar afgevoerd. Het verkeersongeval gebeurde even voor 21 uur. Een wagen die vanuit de richting Maasmechelen kwam, draaide vanaf de Rijksweg de Koppelstraat in richting Lanklaar-centrum. Daar kwam het tot een zware botsing met de motor. De man en vrouw op de motor werden van het voertuig geslingerd. Zij waren er ernstig aan toe. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Voor de man kon geen hulp meer baten. De vrouwelijke passagier liep levensgevaarlijke verwondingen op en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksweg werd een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer komende uit Maaseik. De lokale politie Maasland deed de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in.